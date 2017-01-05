وظائف شاغرة بمرتبة ملازم تحقيق بهيئة التحقيق والادعاء العام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام عن توفر وظائف شاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة “ملازم تحقيق”، على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

1- أن يكون سعودي الجنسية .

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية اللازمة.

4- أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلًا على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وفي حالة المعادلة يجب أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

5- أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.

6- أن يكون لائقًا صحيًا للخدمة.

7- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

8- أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

9- ألا يكون سبق له التقديم على وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام.

10- ألا يكون قد مضى على تخرجه في درجة البكالوريوس أكثر من أربع سنوات.

11- ألا يكون موظفًا حكوميًّا أو سبق له العمل الحكومي.

ودعت الهيئة لمن لدية الرغبة وتتوفر فيه الشروط أعلاه التقديم على الموقع الإلكتروني لهيئة التحقيق والادعاء العام: هنا ، خلال الفترة من 10 ربيع الآخر 1438هـ وحتى 29 ربيع الآخر 1438هـ.

وأوضحت الهيئة أن الهيئة ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل الهيئة، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك، وعلى المتقدم مراعاة الآلية التالية:

1- التسجيل باستمارة التقديم على موقع الهيئة الإلكتروني.

2- التسجيل بموقع المركز الوطني للقياس والتقويم على الرابط التالي: هنا http://87.101.230.11/exams_list.aspx ، علمًا أن التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم يفتح يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1438هـ، والتسجيل واستكمال بقية إجراءاته شرط أساسي للدخول إلى الاختبار.

– طريقة التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم:

تتم عملية التسجيل في اختبار هيئة التحقيق والادعاء العام بثلاث خطوات، هي:

أ- فتح الملف.

ب- التسجيل في الاختبار.

ج- تسديد المقابل المالي، وفيما يلي توضيح لكل منها:

أولا: فتح الملف وتسجيل البيانات الشخصية والحصول على المشترك (للمرة الأولى فقط):

عند تسجيلك في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس)، فإنه يجب عليك تسجيل بياناتك الشخصية عن طريق موقع المركز على الإنترنت والتي سيتم التحقق منها، ومن ثم إنشاء ملف خاص بك لدى المركز، وسيتم إعطاؤك رقم مشترك دائم تستخدمه طيلة تعاملاتك مع المركز، ويعتبر هذا الرقم بمثابة الرقم السري، ويتم ذلك فقط من خلال موقع المركز على الإنترنت www.qiyas.org .

البيانات المطلوبة لإنشاء الملف: “الاسم/ رقم السجل المدني/ تاريخ الميلاد/ رقم الهاتف الثابت والجوال/ البريد الإلكتروني (إن وجد)”، ويجب على صاحب الملف تحديث أي تغيير في البيانات، خاصة رقم الهاتف الجوال من خلال الدخول للملف في أي وقت.

ثانيًا: عند إتمامك لعملية فتح الملف وحصولك على رقم المشترك، يمكنك التسجيل واختيار الموعد المناسب لك في الاختبارات المطروحة والموضحة في موقع المركز على الإنترنت وتستطيع التسجيل من خلال موقع المركز على الإنترنت أو الهاتف الموحد الخاص بالتسجيل (920001170)، وبعد اختيارك للموعد سيتم حجز مقعد لك، وفي حالة عدم توفر مقاعد شاغرة سيطلب منك اختيار موعد آخر، وإذا تم الحجز سيتم توجيهك لتسديد المقابل المالي المطلوب منك.

ثالثًا: تسديد المقابل المالي لحساب المركز الوطني للقياس والتقويم: بعد حجز الموعد يجب عليك تسديد المقابل المالي الخاص بالمركز الوطني للقياس والتقويم لدخول الاختبار (200 ريال)، علمًا أن تسديد الرسوم شرطٌ أساسيٌّ لدخول الاختبار.

3- سوف يتلقى المتقدم رسالة على بريده الإلكتروني تتضمن معلومات مهمة للمتقدم وتفيد باستلام طلبه.

4- يتم الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئيًا والذين اجتازوا اختبار القياس، تمهيدًا لإجراء المقابلة الشخصية.

للاستفسار: الاتصال على الأرقام (0118400259 / 0118400278).