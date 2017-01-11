وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في #جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توافر عدد من الوظائف الهندسية، والصحية، والفنية، والإدارية الشاغرة في محافظة جدة، بمسمى: “تقني تخدير، ومهندس معماري أول، ومساعد سمعيات وبصريات، واختصاصي ترميز طبي/ السجلات الطبية، ومهندس كهربائي، وكهربائي أول، وميكانيكي عام أول، وميكانيكي تدفئة تبريد وتكييف أول، ومصمم داخلي، ومساعد مغسلة، وضابط النسخ الطبي، وفني أقفال، ومدير تشغيل المغسلة، ومهندس ميكانيكي أول، وفني أول (إمداد غرف العمليات)، وصيدلاني ثالث، وكبير منسّقين، وخدمات التعليم، وأخصائي أول (علم التخاطب والبلع)، وفني مواد مُعقّمة (مستودعات طبية)”.

وقال المستشفى إن التقديم متاح، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 31/ 1/ 2017م.

ويمكن التقديم لجميع الوظائف، إلكترونيًا، عبر الرابط التالي: هنا.