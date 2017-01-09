وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية بـ4 مدن

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر فرص وظيفية شاغرة بعدة مجالات، بمسميات: “مهني الموارد البشرية – أخصائي الكهربائية – الشريك التجاري – محلل مكتب إدارة المشاريع – مسؤول مواد أولية”، وذلك للعمل بفروع الشركة في كلٍ من الرياض، والدمام، والجبيل، وينبع.

وقالت الشركة إنه بشأن التقديم ومعرفة شروط الوظائف، فذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا https://career012.successfactors.eu/career?company=tasnee&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=HSyRr4UY7cZAZ3SQtW6m%2bSOK2qM%3d