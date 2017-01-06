وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية بهذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر فرص وظيفية شاغرة بعدة مجالات، بمسميات: “مدير مشروع، ورئيس قسم، ومحلل الأمن، وأخصائي مسؤول الاتصالات الموحّدة، ومهندس معماري (مدير الحلول)، ومهندس تطوير عملية البتروكيماويات، وكيميائي تطوير عملية، ومسؤول الأعمال المالية، وضابط الأمن والسلامة، ومشرف تحويل عمليات حمض الإكريليك، ومشرف الميكانيكية، وأخصائي أنابيب، ورئيس قسم الألياف، وأخصائي الملكية الفكرية، ومحلل PS، ومحلل المعلومات الرئيسي بإدارة المبيعات”، وذلك للعمل بفروع الشركة في كلٍ من الرياض، والجبيل، وينبع، وحائل.

وقالت الشركة إنه بشأن التقديم ومعرفة شروط الوظائف، فذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا.