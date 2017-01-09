وظائف شاغرة للجنسين بجمعية الجارودية الخيرية في #القطيف

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت جمعية الجارودية الخيرية بمحافظة القطيف عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:

1- مدير تنفيذي: (مكان العمل: إدارة جمعية الجارودية الخيرية).

– الشروط: حاصل على شهادة بكالوريوس في أحد التخصصات “علوم إدارية – إدارة مالية – إدارة أعمال – موارد بشرية – محاسبة”، الخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– المميزات: (رواتب مجزية، وتأمين طبي).

2- محاسب: (مكان العمل: إدارة جمعية الجارودية الخيرية).

– الشروط: بكالوريوس محاسبة، مع خبرة أو دبلوم محاسبة مع خبرة.

– المميزات: (رواتب مجزية، وتأمين طبي).

3- موظف تقنية معلومات:

– الشروط: دبلوم، شهادة في مجال تقنية المعلومات (يفضل مجال البرمجة)، إجادة اصلاح اعطال الشبكات، لديه الخبرة في مجال قاعدة البيانات.

– المميزات: (رواتب مجزية، وتأمين طبي).

4- مشرفة اجتماعية: (مكان العمل: اللجنة النسائية بجمعية الجارودية الخيرية).

– الشروط: (بكالوريوس، دبلوم في علم الاجتماع).

– المميزات: (رواتب مجزية، تأمينات اجتماعية).

5- مديرة روضة: (مكان العمل: روضة الطفل السعيد بجمعية الجارودية الخيرية).

– الشروط: بكالوريوس رياض أطفال، خبرة في الإدارة، ملمة بأساسيات الحاسب الآلي ومعالجة النصوص وإدخال البيانات.

– المميزات: (رواتب مجزية، تأمينات اجتماعية).

6- مشرفة تربوية: (مكان العمل: روضة الطفل السعيد بجمعية الجارودية الخيرية).

– الشروط: بكالوريوس رياض أطفال، خبرة في الإدارة، ملمة بأساسيات الحاسب الآلي ومعالجة النصوص وإدخال البيانات.

– المميزات: (رواتب مجزية، تأمينات اجتماعية).

7- مربية رياض أطفال: (مكان العمل: روضة الطفل السعيد بجمعية الجارودية الخيرية).

– الشروط: مؤهل تربوي رياض الأطفال لا يقل عن شهادة الدبلوم.

– المميزات: (تأمينات اجتماعية).

8- مربية حضانة: (مكان العمل: روضة الطفل السعيد بجمعية الجارودية الخيرية).

– الشروط: حسن التصرف مع الأطفال، والقدرة على تحمل العمل.

9- عاملة: (مكان العمل: روضة الطفل السعيد بجمعية الجارودية الخيرية).

– الشروط: القدرة على العمل، وحسن التصرف مع الأطفال.

10- سائق باص: (مكان العمل: جمعية الجارودية الخيرية).

– الشروط: رخصة قيادة سارية المفعول (يفضل رخصة عمومي).

ودعت الجمعية الراغبين للعمل في هذه الوظائف إلى إرسال سيرهم الذاتية للإدارة، أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة الجمعية: jarod.charity@gmail.com ، وذلك أعتباراً من تاريخه ولمدة شهر.

للاستفسار: الاتصال على رئيس شؤون الموظفين: (8540032) – تحويلة (107) .