وظائف شاغرة للجنسين بجمعية الجارودية الخيرية في #القطيف

المواطن – خالد الأحمد
أعلنت جمعية الجارودية الخيرية بمحافظة القطيف عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:
1- مدير تنفيذي: (مكان العمل: إدارة جمعية الجارودية الخيرية).
– الشروط: حاصل على شهادة بكالوريوس في أحد التخصصات “علوم إدارية – إدارة مالية – إدارة أعمال – موارد بشرية – محاسبة”، الخبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– المميزات: (رواتب مجزية، وتأمين طبي).
2- محاسب: (مكان العمل: إدارة جمعية الجارودية الخيرية).
– الشروط: بكالوريوس محاسبة، مع خبرة أو دبلوم محاسبة مع خبرة.
– المميزات: (رواتب مجزية، وتأمين طبي).
3- موظف تقنية معلومات:
– الشروط: دبلوم، شهادة في مجال تقنية المعلومات (يفضل مجال البرمجة)، إجادة اصلاح اعطال الشبكات، لديه الخبرة في مجال قاعدة البيانات.
– المميزات: (رواتب مجزية، وتأمين طبي).
4- مشرفة اجتماعية: (مكان العمل: اللجنة النسائية بجمعية الجارودية الخيرية).
– الشروط: (بكالوريوس، دبلوم في علم الاجتماع).
– المميزات: (رواتب مجزية، تأمينات اجتماعية).
5- مديرة روضة: (مكان العمل: روضة الطفل السعيد بجمعية الجارودية الخيرية).
– الشروط: بكالوريوس رياض أطفال، خبرة في الإدارة، ملمة بأساسيات الحاسب الآلي ومعالجة النصوص وإدخال البيانات.
– المميزات: (رواتب مجزية، تأمينات اجتماعية).
6- مشرفة تربوية: (مكان العمل: روضة الطفل السعيد بجمعية الجارودية الخيرية).
– الشروط: بكالوريوس رياض أطفال، خبرة في الإدارة، ملمة بأساسيات الحاسب الآلي ومعالجة النصوص وإدخال البيانات.
– المميزات: (رواتب مجزية، تأمينات اجتماعية).
7- مربية رياض أطفال: (مكان العمل: روضة الطفل السعيد بجمعية الجارودية الخيرية).
– الشروط: مؤهل تربوي رياض الأطفال لا يقل عن شهادة الدبلوم.
– المميزات: (تأمينات اجتماعية).
8- مربية حضانة: (مكان العمل: روضة الطفل السعيد بجمعية الجارودية الخيرية).
– الشروط: حسن التصرف مع الأطفال، والقدرة على تحمل العمل.
9- عاملة: (مكان العمل: روضة الطفل السعيد بجمعية الجارودية الخيرية).
– الشروط: القدرة على العمل، وحسن التصرف مع الأطفال.
10- سائق باص: (مكان العمل: جمعية الجارودية الخيرية).
– الشروط: رخصة قيادة سارية المفعول (يفضل رخصة عمومي).
ودعت الجمعية الراغبين للعمل في هذه الوظائف إلى إرسال سيرهم الذاتية للإدارة، أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة الجمعية: jarod.charity@gmail.com ، وذلك أعتباراً من تاريخه ولمدة شهر.
للاستفسار: الاتصال على رئيس شؤون الموظفين: (8540032) – تحويلة (107) .