وظائف صحية شاغرة للرجال في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصحة ممثلة في الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، بمسمى “أخصائي صحة عامة، وطبيب أسنان مقيم، ومثقف صحي، وأخصائي أشعة، وفني أشعة، وصيدلي أكلينيكي، وصيدلي، وأخصائي مختبرات”، للعمل في كل من الرياض وجدة والدمام.

وقد اشترطت الصحة في راغبي العمل توفر الشروط التالية:

1- نظام العمل على عقود مؤقتة من 4 إلى 10 أشهر للعمل في برنامج الأمراض المزمنة.

2- يُفضل من لديه شهادة PMP .

3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، ومهارة كتابة التقارير.

4- يتطلب وجود شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت الوكالة أن مدة الإعلان أسبوعان من تاريخه، مع ضرورة ذكر مسمى الوظيفة المتقدم عليها في موضوع الرسالة، على أن ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: PHC@moh.gov.sa .

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