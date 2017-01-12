وظائف قيادية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق نقل الخدمات، وهي كالتالي:
1- مدير عام ادارة المشاريع – المرتبة الثالثة عشرة.
2- مدير عام التطوير الإداري – المرتبة الثالثة عشرة.
3- كبير مهندسين معماريين – المرتبة الثانية عشرة.
4- كبير مهندسين مدنيين – المرتبة الثانية عشرة.
5- مدير وحدة المراقبة الداخلية – المرتبة الثانية عشرة
6- مدير إدارة المتابعة – المرتبة الثانية عشرة.
7- مدير إدارة تقنية المعلومات – المرتبة الثانية عشرة.
8- مدير إدارة الصيانة – المرتبة الثانية عشرة.
9- مهندس ميكانيكي مشرف – المرتبة الحادية عشر.
ودعت الجامعة الراغبين بنقل خدماتهم إرسال سيرتهم الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: nsalmulhim@uod.edu.sa