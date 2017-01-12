وظائف قيادية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق نقل الخدمات، وهي كالتالي:

1- مدير عام ادارة المشاريع – المرتبة الثالثة عشرة.

2- مدير عام التطوير الإداري – المرتبة الثالثة عشرة.

3- كبير مهندسين معماريين – المرتبة الثانية عشرة.

4- كبير مهندسين مدنيين – المرتبة الثانية عشرة.

5- مدير وحدة المراقبة الداخلية – المرتبة الثانية عشرة

6- مدير إدارة المتابعة – المرتبة الثانية عشرة.

7- مدير إدارة تقنية المعلومات – المرتبة الثانية عشرة.

8- مدير إدارة الصيانة – المرتبة الثانية عشرة.

9- مهندس ميكانيكي مشرف – المرتبة الحادية عشر.

ودعت الجامعة الراغبين بنقل خدماتهم إرسال سيرتهم الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: nsalmulhim@uod.edu.sa