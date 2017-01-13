وظائف نسائية شاغرة بجمعية اليقظة في #الطائف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة جمعية اليقظة النسائية الخيرية، بمحافظة الطائف، عن توافر وظائف نسائية شاغرة، وفق الوظائف والشروط التالية:

– مديرة مشروع:

1- أن تكون سعودية الجنسية.

2- بكالوريوس إدارة أعمال.

3- أن تكون لديها خبرة 3 سنوات كحدٍ أدنى في إدارة المشاريع التجارية والصناعية.

4- أن تجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

5- أن تجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

6- أن تجيد إعداد دراسات الجدوى.

– خياطة ومصمّمة أزياء:

1- أن تكون سعودية الجنسية.

2- حاصلة على دبلوم في التفصيل والخياطة من أحد المعاهد المُعترف بها.

3- أن تكون لديها خبرة في مجال تصميم الأزياء.

4- أن تجيد التفصيل والخياطة.

5- ألّا تقل خبرتها عن 5 سنوات.

وأوضحت الجمعية أنه على الراغبات بالتقديم، إرسال الطلبات عبر الإيميل: yakaza.ht@hotmail.com، علمًا بأن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، الجمعة، وينتهي يوم الأحد، الموافق 17/ 4/ 1438هـ.