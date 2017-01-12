وظائف_شاغرة في شركة تكافل الراجحي بالرياض وجدة

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت شركة “تكافل الراجحي” للتأمين عن توافر عدد (12) وظيفة شاغرة للرجال، لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، بمسمى “مدير العلاقات – محاسب إعادة التأمين – مدير المبيعات الإقليمي – وسيط مساعد لدعم المبيعات – مدير أول استراتيجية وتطوير المنتجات – مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات – المساعد للتأمينات العامة – مساعد مدير الاكتتاب الصحي – فني تقني – تنفيذي مطالبات الصحة”، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض وجدة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 13/ 3/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف، اضغط ( هنا ).