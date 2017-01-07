وظائف_شاغرة للجنسين بمركز روح الإرادة في #الخرج

المواطن – خالد الأحمد

أعلن مركز روح الإرادة للرعاية النهارية بمحافظة الخرج عن توافر وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة من التخصصات، وفق الوظائف والتخصصات التالية:

1- أخصائيات تربية خاصة.

2- أخصائيات نطق وتخاطب.

3- أخصائيات علاج طبيعي.

4- أخصائيات علاج وظيفي.

5- أخصائية نفسية.

6- مشرفة تعليمية.

7- سكرتارية.

8- موارد بشرية.

9- ممرضة.

10- معلمة اقتصاد.

11- عاملات رعاية.

12- سائقين ومشرفات نقل.

– مميزات الوظائف:

1- رواتب مغرية.

2- تأمين صحي.

3- مكافآت وحوافز.

4- زيادات سنوية.

5- تدريب وتطوير للموظفة.

وأوضح المركز، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع ذكر التخصص وأرقام التواصل على الإيميل: amani_alotebi.16@hotmail.com ، وآخر موعد للتقديم في تاريخ 12/ 4/ 1438هـ.