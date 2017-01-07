وظائف_شاغرة للجنسين بمركز روح الإرادة في #الخرج

المواطن – خالد الأحمد
أعلن مركز روح الإرادة للرعاية النهارية بمحافظة الخرج عن توافر وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة من التخصصات، وفق الوظائف والتخصصات التالية:
1- أخصائيات تربية خاصة.
2- أخصائيات نطق وتخاطب.
3- أخصائيات علاج طبيعي.
4- أخصائيات علاج وظيفي.
5- أخصائية نفسية.
6- مشرفة تعليمية.
7- سكرتارية.
8- موارد بشرية.
9- ممرضة.
10- معلمة اقتصاد.
11- عاملات رعاية.
12- سائقين ومشرفات نقل.
– مميزات الوظائف:
1- رواتب مغرية.
2- تأمين صحي.
3- مكافآت وحوافز.
4- زيادات سنوية.
5- تدريب وتطوير للموظفة.
وأوضح المركز، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع ذكر التخصص وأرقام التواصل على الإيميل: amani_alotebi.16@hotmail.com ، وآخر موعد للتقديم في تاريخ 12/ 4/ 1438هـ.