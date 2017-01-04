وظيفة أخصائي أول شاغرة للجنسين في هيئة السوق المالية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي أول “التواصل رقمي” بالإدارة العامة للتواصل والتوعية، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس، ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: “الإعلام (الاتصالات، أو الصحافة)، أو إدارة الأعمال، أو التسويق، أو المالية”.

2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3- خبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس، أو (6) سنوات لدرجة الماجستير في مجال المالية، أو الاتصال، أو الإعلام، أو ما يعادلها.

4- التفرّغ التام.

5- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

6- اجتياز الاختبارات الوظيفية، واللغة الإنجليزية.

7- اجتياز المقابلات الشخصية.

أوضحت الهيئة أنه على الراغبين في التقديم -ممّن تنطبق عليهم الشروط المذكورة- الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني من هنا، والتقديم على الوظائف المعلنة، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظيفة سيكون الثلاثاء، الموافق 16-01-2017م.