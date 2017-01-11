وفاة أول صحفية كشفت اندلاع الحرب العالمية الثانية

وفاة أول صحفية كشفت اندلاع الحرب العالمية الثانية

2017/01/11
الساعة 1:28 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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وفاة أول صحفية تكشف اندلاع الحرب العالمية الثانية
المواطن - وكالات

توفيت المراسلة الحربية “كلير هولينغورث” التي كشفت اندلاع الحرب العالمية الثانية، عام 1939، عندما كانت صحفية مبتدئة لدى إحدى الصحف البريطانية.
وبتاريخ أغسطس 1939، سافرت هولنغورث (27 عامًا) وحدها إلى الحدود الألمانية، وشاهدت القافلة الأولى من الدبابات الألمانية وهي تتحرّك لغزو بولندا، ثم بعد ذلك بـ 3 أيام، كانت أول من كتب عن بدء القتال ليس فقط لقرّاء صحيفة “دايلي تلغراف”، بل أيضًا للسلطات البولندية والبريطانية.
ويعتبر كشف هولنغورث عن قيام الحرب هو أحد أهم التقارير الإخبارية التي سجّلت سبقًا صحفيًا في العصر الحديث.


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المواطن – تصوير: فارس القحطاني – الرياض وثقت