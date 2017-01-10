وفاة رجل وطفلة اختناقاً بحريق منزل بالقطيف

المواطن _ نوف العايد _ القطيف

اندلع حريق فجر اليوم الثلاثاء في منزل بحي المجيدية بمحافظة القطيف، في ملحق بالدور الثاني داخل صالة مساحتها 4*5م تقريباً، مما تسبب في وفاة رجل وطفلة.

وبيّن الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري لـ” المواطن ” أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، وتم استخراج رجل يبلغ من العمر 37 عاماً أصيب بحروق من الدرجة الثانية واختناق، كذلك طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مصابة باختناق.

وأفاد الدوسري أنه تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، موضحاً أنهما توفيا لاحقاً أثناء تلقيهما العلاج في المستشفى.