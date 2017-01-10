وفاة رجل وطفلة اختناقاً بحريق منزل بالقطيف

المواطن _ نوف العايد _ القطيف
اندلع حريق فجر اليوم الثلاثاء في منزل بحي المجيدية بمحافظة القطيف، في ملحق بالدور الثاني داخل صالة مساحتها 4*5م تقريباً، مما تسبب في وفاة رجل وطفلة.
وبيّن الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري لـ” المواطن” أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، وتم استخراج رجل يبلغ من العمر 37 عاماً أصيب بحروق من الدرجة الثانية واختناق، كذلك طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مصابة باختناق.
وأفاد الدوسري أنه تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، موضحاً أنهما توفيا لاحقاً أثناء تلقيهما العلاج في المستشفى.