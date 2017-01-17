وفاة عاملة منزلية إثر حروق على جسدها والتحقيق مع كفيلها

المواطن – الشرقية

أحالت الجهات الأمنية بمحافظة الخبر مواطناً خمسينياً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إثر وفاة عاملته المنزلية داخل البيت، حيث اشتبه في تسببه بوفاتها بعد اكتشاف آثار حروق على جسدها.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن بلاغاً ورد لشرطة الخبر عن وفاة عاملة منزلية من الجنسية الإفريقية في العقد الثالث من عمرها في منزل كفيلها، وتمت مباشرة البلاغ في حينه.

وأضاف أن كفيل العاملة نقلها إلى أحد المستشفيات، وتم نقلها بعد ذلك إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وأحيل بعدها كفيلها وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، للاشتباه في تسبب المواطن في الوفاة.