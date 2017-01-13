وفاة مدير المنتخب الانجليزي السابق غراهام تايلور

المواطن - الرياض

توفي يوم الخميس غراهام تايلور، المدير الفني السابق للمنتخب الانجليزي لكرة القدم، اثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 72 عاما.

اشتهر تايلور بوصفه العقل المدبر لارتقاء نادي واتفورد الى الدوري الانجليزي الممتاز (او دوري الدرجة الاولى كما كان يعرف آنذاك) في ثمانينيات القرن الماضي، كما صادف نجاحا عند قيادته نادي استون فيلا قبل اختياره مديرا فنيا للمنتخب عام 1990.

بدأ تايلور مسيرته الكروية لاعبا في نادي غريمبسبي تاون ومث ثم في صفوف لينكولن سيتي.

ويلام على نطاق واسع لاخفاقه في قيادة المنتخب الانجليزي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم عام 1994.

وجاء في تصريح ادلت به اسرته الخميس “ببالغ الحزن، علينا ان نعلن ان غراهام فارق الحياة صباح اليوم الباكر اثر نوبة قلبية المت به.”

ومضى التصريح للقول “فجعت الاسرة لهذه الخسارة المفاجئة وغير المتوقعة.”