وفاة مصور العائلة البريطانية المالكة

المواطن- نت

توفي اللورد سنودون مصور العائلة البريطانية المالكة والزوج السابق للأميرة البريطانية مارغريت، عن عمر ناهز 86 عاما، وفق ما اعلنت عائلته وزملاؤه، الجمعة. وقالت وكالة التصوير التي يعمل بها في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «مما يدعو الى الحزن البالغ ان تعلن كاميرا برس نبأ وفاة المصور الملكي اللورد سنودون، أنتوني أرمسترونغ-جونز». وولد أنتوني أرمسترونغ-جونز في 7 مارس عام 1930 ونال شهرته عن تصويره للملكة وأعضاء العائلة المالكة الآخرين. وتزوج اللورد سنودون خلال الفترة من عام 1960 إلى 1978 شقيقة الملكة الأميرة مارغريت التي توفيت في عام 2002.