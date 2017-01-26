وفاة هيا السياري وهشام سلمان العودة يفتح ملف #إرهاب_الشاحنات

المواطن – الرياض

لفتت وفاة هيا السياري، زوجة الداعية الشيخ سلمان العودة، وابنها هشام وابنة أختها في حادث مروري، أنظارَ المغردين إلى المخاطر التي تتسبب فيها الشاحنات على الطرق الداخلية والخارجية.

واعتبر المغردون أن الحوادث التي تتسبب فيها الشاحنات ترقى إلى مرتبة الجرائم الإرهابية، مطالبين بالتشديد في تطبيق الأنظمة بحق قادة هذه المركبات.

وأطلق المغردون عبر تويتر وسماً بعنوان ” إرهاب الشاحنات ” نددوا فيه باستهتار بعض قائدي الشاحنات وعدم مبالاتهم بأرواح أصحاب المركبات الأخرى على الطريق.

وقال المغردون: إن وفاة هيا السياري ومَن معها في حادث الشاحنة، ليلة الأمس، لن يكون الأخير في ملف إهدار الأرواح الذي يقوم به بعض قادة الشاحنات على طُرق المملكة.

يذكر أن هيا السياري وابنها وابنة أختها قد توفاهم الله بعد تعرضهم لحادث مروري بعد أن اصطدمت بهم شاحنة تجاوزت علامات المرور والتفت بشكل خاطئ.