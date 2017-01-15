وفد من أرامكو يطلع على منجزات وحدة دعم اتخاذ القرار في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

المواطن -عامر عسيري - الدمام

اطلع وفد من شركة ارامكو السعودية على منجزات وحدة دعم اتخاذ القرار إحدى مخرجات المشروع الشامل لوكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تلبية للرؤى الاستراتيجية للتحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لتحقيق استدامة وكفاءة القرار والارتقاء بمستوى الأداء وجودته وذلكك في مقر الوحدة بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الاستاذ الدكتور عبد الله القاضي ومدير عام التدريب والتطوير في ارامكو السعوديةة المهندس نبيل الدبل و مدير دائرة البرامج والشراكات الاكاديمية احمد بوراس ورئيس قسم التطوير الاكاديمي الدكتور عوض العودة و مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف و رئيسة قسم العلاقات الجامعية عبير المطلق ومشرفة العلاقات الجامعات السعودية ومستشار الوحدة المهندس عبد الرحمن النعمان.

وأوضح الدكتور عبدالله القاضي وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع و المشرف العام على الوحدة إن من أهداف هذه الوحدة هو تقديم معلومات وبيانات دقيقة لمتخذ القرار في الجامعة بلغة الارقام والرسومات البيانية واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب وتحسين العملية التعليمية لرفع الكفاءة والأداء من خلال الإحصائيات الدقيقة التي تصب في مصلحة المستفيدين من هذا النظام وسرعة تحقيق رؤى الإدارة العليا في الجامعة، إضافة لما يتبع الجامعة من مصادر للبيانات من جهات مختلفة مثل الكليات والإدارات ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر وجوانب متعلقة بالمرضى ونوع الخدمات المقدمة وكذلك المشاريع التنموية وماله علاقة بالجوانب الإدارية والمالية والفنية والأكاديمية.

واكد الدكتور القاضي أن العمل على هذه الوحدة استغرق اكثر من ثلاث أعوام من جمع للبيانات وتطويرها وتحليلها ورصدها واستخراج مؤشرات ذكية غير تقليدية كونها تعنى بكل ما يواجه خطط التنمية والتطوير المستهدفة اعتماداَ على مؤشرات الأداء والتحليل للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على التنمية والمجتمع والاقتصاد والصناعة لاستشراف المستقبل للتعامل معها ورفع كفاءة التنسيق مع الجهات المختلفة لرسم السياسات والأهداف ومؤشرات القياس والأداء ومراقبة تنفيذ الخطط والمشاريع من تلك الجهات. كما يحقق العمل في هذه الوحدة مجموعة من معايير الاعتماد وتأكيد الجودة لمؤسسات التعليم بالجامعات والتي تم تحديدها في 11 معياراً تتعلق بقطاعات عريضة من النشاط بمؤسسات التعليم العالي من خلال قياس الأداء المؤسسي والجودة وتحسين الإجراءات والعمليات والتأكد من توافق وموائمة أهداف ومؤشرات خطط التنمية نحو التحول الوطني وإعداد وتطبيق منهجية موحدة، وآليات وأدوات قياس وإدارة الأداء للأجهزة، ومساندتها في بناء قدرات قياس وإدارة الأداء.

وابان الدكتور القاضي إن من أهم ما يميز هذه الوحدة بأنها تنسجم مع دعم متخذ القرار لقياس أداء وكفاءة الأهداف تماشيا مع رؤية المملكة 2030 و خطط التحول الوطني 2020 والذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس ، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لـ ( تحديدد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيقق بينها) وتهدف الى قياس أداء وكفاءة الأداء بالأجهزة الحكومية وخصوصاً في قطاع التعليم والجامعات والتنمية المستدامة.

واختتم الدكتور القاضي حديثه بأن هذه الوحدة لا تخدم فقط العملية التعليمية بل لها امتداد لعمل مستمر في الجوانب التنظيمية التي تسعى إليها الجامعة والرفع من كفاءة الأداء والأعمال ومن هنا يأتي دور إدارة البيانات في دعم القرار وتحويلها الى معلومات وأرقام ومؤشرات تعتمد عليها المؤسسات وبيئة العمل وربطها بحاجة سوق العمل ومخرجات الجامعة وبناء قواعد بيانات تفصيلية للقضايا التنموية مرتبطة برؤى التحول الوطني في المملكة.

من جانبه اثنى الوفد من شركة ارامكو على ما تم عرضه في وحدة دعم اتخاذ القرار وما تضمنه من ارقام واحصائيات تخص الجامعة وهذا ما يؤكد دقة العمل في هذه الوحدة التي ترفع من مستوى العمل واتخاذ القرار في وقت سريع تزامنا مع اليات ورؤى الجامعة في جوانب التطوير اضافة الى كونها تميزت بالكثير من الايقونات التي تبين نواحي عديده في التطوير التي يجب التركيز عليها والعمل على تطويرها من خلال برنامج الوحده واستشراف العمل المستقبلي.