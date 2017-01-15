وكيل سعد الأمير يبعث برسالة لجماهير الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام

وجّه أحمد العتيبي، وكيل أعمال النجم العراقي الدولي سعد عبد رب الأمير، رسالةً إلى الجماهير الأهلاوية، وذلك بعد تقديم إدارة الراقي الشيك المصدّق لإدارة نادي القادسية، وتوقيع عقود انضمام الأمير لصفوف النادي الأهلي.

وقال العتيبي عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “ألف مبروك.. سعد الأمير للأهلي رسميًا، أتمنى له كل التوفيق.. جمهور الراقي، ستصفّقون كثيرًا باذن الله”.

وكان الأمير قد أعرب عن سعادته الغامرة بالانضمام لصفوف الراقي، وقال اللاعب في فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي: “أنا سعيد للغاية بالانتقال للنادي الأهلي المميز، والكبير، والرائع.. هو فريق بطل، واللعب في صفوفه طموح أي لاعب، وحلمي تحقّق باللعب ضمن صفوفه، ودعوات الأهلاوية بالتوفيق، وتقديم الأداء المنتظر بالفترة المقبلة بإذن الله”.