ولد الشيخ يغادر عدن بعد مباحثات مع الرئيس هادي

المواطن – وكالات

غادر المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مدينة عدن، بعد لقائه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية اليمني، في إطار مساعيه لإحياء عملية السلام خصوصاً ما يتعلق بالتعديلات التي أُدخلت على مشروع خطته للسلام.

وجدد الرئيس اليمني تمسكه بالملاحظات التي أبدتها الحكومة الشرعية تجاه الخطة خلال زيارته السابقة لعدن، مؤكداً أن الانقلابيين وممارساتهم لا تشير إلى فكر يحمل السلام.

وكان ولد الشيخ قد وصل عدن اليوم، لإعادة بحث الجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن وفق المرجعيات الأممية.

وتتضمن مسودة الخطة المعدلة التي عرضها ولد الشيخ عدة بنود – بحسب سكاي نيوز – أبرزها عدم المساس بصلاحيات الرئيس هادي باعتباره رئيساً منتخباً وإنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات، وتسليم الأسلحة قبل الانتقال إلى المسار السياسي.

وبحسب مسودة ولد الشيخ، سيتم تعيين نائب للرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الاتفاقية الشاملة.

وستكون اللجنة الرباعية الخاصة بالسلام الضامنة أن تنفذ الحكومة الشرعية الالتزامات، في حين تتولى سلطنة عمان ضمانة التزام المتمردين.