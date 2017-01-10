وليد الفراج: قصة التسريب ليست “بريئة”!

المواطن ـ محمد سلام

أكّد الإعلامي الرياضي “وليد الفراج” أن تسريب العرض الصيني لضم نجم نادي الاتحاد “فهد المولد” كان مقصودًا بهدف تشتيت تركيز اللاعب مع ناديه، مشيدًا بقوة العميد ووقوفه صلبًا أمام كل المحاولات التي تستهدف التأثير على مسيرته المميّزة في الموسم الحالي.

وكان المحامي “فهد بارباع” مدير الاحتراف السابق في النادي الأهلي قد نشر، عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، صورةً لخطاب نادي “داليان” الصيني الذي يريد ضم لاعب دولي سعودي، وتبيّن أن اللاعب المقصود هو “فهد المولد”، حيث تسبّب هذا الأمر في إثارة حالة كبيرة من الجدل لدى الأوساط الاتحادية.

وقال الفراج في تعليقه على تسريب خطاب نادي “داليان” الصيني: “لا أعتقد أن تسريب قصة العرض الصيني لفهد المولد بريئة، كم هو قوي هذا النادي الذي صمد، ويصمد، وسيصمد مهما كانت المحاولات.. الاتحاد جامد”.

وكانت مواقع صينية قد تحدثت عن وجود اهتمام من نادي “داليان يافانغ” الصيني للحصول على خدمات لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد “فهد المولد”، وذلك على سبيل الإعارة، حيث ذكرت أن فهد ليس بغريبٍ على الصين، وأن اللاعب سبق وأن أحرز هدفًا في الصين خلال مباراتها أمام المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2013.

وأوضحت المواقع الصينية أن فهد هو لاعب صاحب كفاءة جيّدة، وأحرز في الموسم الحالي 11 هدفًا في 15 مباراة خاضها في الدوري السعودي، برفقة نادي الاتحاد، لافتةً إلى أن مدرّب داليان “لوبيز كارو” يعلم جيدًا قدرات فهد، حيث أنه أشرف على تدريبه عندما كان مدربًا للأخضر السعودي.