ولي ولي العهد لـ “فورين أفيرز” الأمريكية : واثقون للوصول لحل عقلاني لـ “جاستا”

المواطن- الرياض

قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن لديه ثقة في قدرة المسؤولين والمشرعين الأمريكيين على التوصل إلى حل عقلاني بشأن “جاستا” , مشيراً في لقاء مع مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية إلى إنه سوف يركز على عرض الاستفادة من الفرص الاقتصادية الرئيسية في رؤية 2030 لإشراك الولايات المتحدة في خطة التحول السعودية في ظل استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي توقف خلال سنوات أوباما لأسباب لا تزال غير واضحة.

وأشار ولي ولي العهد إلى أن المملكة عانت كثيراً من الهجمات الإرهابية في جميع مناطق المملكة، وتكررت الضربات الاستباقية لقوات الأمن السعودية المتمثلة في مكافحة الإرهاب ضد الإرهابيين، في العديد من المدن وينبع، واصفاً تلك المواجهات بأنها كانت الأطول والأعنف ضد الإرهاب منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة.

وحول الكلف الإيراني وما إذا كانت السعودية تنظر في فتح قناة اتصال مباشرة مع طهران ؛ لنزع فتيل التوترات وإقامة أرضية مشتركة، أجاب الأمير محمد بأنه لا يوجد أي نقطة في التفاوض مع السلطة في ظهرات التي هي ملتزمة بتصدير أيديولوجيتها الإقصائية، والانخراط في الإرهاب، وانتهاك سيادة الدول الأخرى, وإذا لم تقم إيران بتغيير نهجها، فإن المملكة ستخسر إذا أقدمت على التعاون معها.