يايا توريه يوضح موقفه من المفاوضات مع أندية أخرى

المواطن ـ نت

رفض يايا توريه التفكير في مستقبله بالوقت الحالي، ولم يمنحه أي اهتمام، رغم تبقي 6 أشهر فقط على انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

السيتي لم يتقدم بأي عرض لتمديد عقد يايا توريه في ظل عدم اتفاقه بشكل تام مع المدرب بيب جوارديولا، الذي استبعده عن الفريق لأكثر من ثلاثة أشهر في الموسم الحالي، لكن هذا لم يجعل اللاعب يتفاوض مع أندية أخرى على حد تعبيره، رغم أن قوانين الفيفا تجيز له ذلك قبل نهاية عقده بستة أشهر.

وقال يايا توريه بخصوص ذلك “لا، لن أتحدث مع أي أندية أخرى في الوقت الحالي، تركيزي ينصب على مانشستر سيتي، مستقبلي هنا ما دام تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ممكنًا”.

وأضاف “أنا لاعب كرة قدم، أنتمي للملعب، التركيز بأمور أخرى يجعل الحياة صعبة علي. أنا وزملائي في مانشستر سيتي نركز على اللعب دائمًا، هذا ما يشغل بالنا”.