“يوفنتوس” يغير شعار النادي ويوضح الأسباب !

المواطن ـ وكالات

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن تغيير الشعار الرسمي في حفل حضره لاعبو الفريق الأول والرئيس أندريا أنييلي، والذي أكد بأنه سيتم العمل بهذا الشعار ابتداء من الموسم المقبل.

وسيتم اعتماد الشعار الجديد على قميص يوفنتوس في جميع الفئات العمرية بالإضافة إلى المتجر الرسمي للنادي، في حين جرى تصميم هذا الشعار بواسطة شركة تدعى انتربراند.

وأكد أندريا انييلي، رئيس يوفنتوس، أن الشعار الجديد لن يكون ماركة شعبية فقط بين مشجعي كرة القدم، وإنما بين الأطفال والجمهور من الإناث، وجميع الأجيال الجديدة حسب وصفه.

وقال إندريا أنييلي: “الابتكار يعني التقدم دون نسيان الهوية الخاصة بنا، جوهر يوفنتوس دائماً ما تواجد وسيتواجد فوق الميدان، وبالتالي يجب التطور دوماً للوصول إلى آفاق جديدة”.

وحول معنى الشعار الجديد أضاف: “الشعار الجديد هو رمز الحياة على طريقة يوفنتوس، الفوز هو الشيء الوحيد الذي يهم وهذا هو الرمز الجديد الذي يجسد الكثير من العواطف للمشجعين”.