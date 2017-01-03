“يوم الرباط الصليبي”.. إصابة جديدة تضرب لاعب الهلال

المواطن ـمحمد سلام

أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها ماجد المنيع مُهاجم فريق الهلال إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ولن يتمكن مجاهد من العودة في الموسم الحاليّ، وبالتالي سيكون غيابه حتى نهاية العام الرياضيّ الحاليّ.

كذلك تعرض لاعب الاتحاد المنتقل بالإعارة إلى العدالة، محمد البلادي، لإصابة قطع في الرباط الصليبي للركبة، وسيغيب لنهاية الموسم.

وفي يوم إصابات الرباط الصليبي، أظهرت كذلك الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب نادي الاتحاد تركي الخضير تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ولن يتمكن الخضير من العودة في الموسم الحالي وبالتالي سيكون غيابه حتى نهاية العام.