٢٠٥٪‏ نسبة ارتفاع صافي أرباح جبل عمر خلال 3 أشهر

المواطن – الرياض

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن النتائج المالية الأولية للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي ١٤٣٨ للفترة المنتهية في 30/03/1438 .

وقد بلغ إجمالي المبيعات (الإيرادات) خلال الربع الحالي 311.472.025 ريالاً، مقابل 104.508.040 ريالاً للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 198 %.

وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الحالي 153.653.161 ريالاً، مقابل 8.449.163 ريالاً للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 1718 %.

وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الحالي 121.293.800 ريال، مقابل خسارة 21.416.358 ريالاً للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 666 %.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي 79.300.273 ريالاً، مقابل خسارة 75.506.836 ريالاً للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 205 %. ومقابل 691.066.377 ريالاً للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 88.53 %.

وبلغ إجمالي المبيعات (الإيرادات) خلال الفترة الحالية 311.472.025 ريالاً، مقابل 104.508.040 ريالاً للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 198 %.

بلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية 153.653.161 ريالاً، مقابل 8.449.163 ريالاً للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 1718 %.

بلغ الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية 121.293.800 ريال، مقابل خسارة 21.416.358 ريالاً للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 666 %.

بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 79.300.273 ريالاً، مقابل خسارة 75.506.836 ريالاً للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 205 %.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.09 ريال، مقابل خسارة 0.08 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية 10.187.458.220 ريالاً، مقابل 9.422.233.623 ريالاً للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8.12 %.

هذا ويعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات بيع الوحدات السكنية والإيرادات الفندقية.

ويعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام السابق إلى انخفاض إيرادات بيع الوحدات السكنية والإيرادات الفندقية.

ويعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات بيع الوحدات السكنية والإيرادات الفندقية.