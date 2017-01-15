٣٠ دورة تدريبية ومحاضرات توعوية في 3 أشهر بهلال عسير

المواطن - عسير

نفّذت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بفرع منطقة عسير، ممثّلة في قسمها النسائي، ٣٠ دورة تدريبية ومحاضرات توعوية، في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد الشهري، أن القسم النسائي بالمنطقة نفّذ ٨ دورات تدريبية، من ضمنها دورة الأمير نايف للإسعافات الأولية، حيث استفاد منها ١٣٠ متدرّبة من مختلف الفئات.

وتابع: “كما نفّذ القسم عددًا من المحاضرات التوعوية بمختلف الأماكن، واستفاد من هذه المحاضرات أكثر 4133 مواطنة من خلال التعرّف على كيفية التعامل مع المصابين، والإنعاش القلبي الرئوي، وحالات الغرق، والحروق، والنزيف، والغصة، والتسمّم وغيرها من الإصابات الأخرى، وأيضًا الحالات الإسعافية المختلفة”.