٣٤٠٠ وظيفة للشباب السعودي بمدينة البترجي الطبية بمكة

المواطن – سعيد آل هطلاء – مكة

تم تدشين مشروع المدينة الطبية بمكة المكرمة وذلك بمقر أمانة العاصمة المقدسة بحضور الأمين الدكتور أسامة بن فضل البار ورئيس مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية المهندس صبحي بن عبدالجليل بترجي وعدد من الإعلاميين والمهتمين ورجال الأعمال.

وأوضح المهندس صبحي أن المشروع سيقام في مخطط ولي العهد رقم 5 جنوب العاصمة المقدسة على مساحة إجمالية تبلغ 58 ألف متر مربع وبمبلغ استثماري يفوق المليار ونصف الميار ويحتوي المشروع على كلية الطب والتي تستوعب ألفي طالب وطالبة وستمنح درجة البكالوريوس للبنين والبنات في برامج الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتمريض والإدارة الصحية وستحتوي المدينة الطبية على سكن الموظفين ومستشفى عام ذي مواصفات عالمية بسعة ٤٠٠ سرير وفقاً لمتطلبات الحوكمة وكذلك مستشفى تعليمي بسعة ١٠٠ سرير لدعم برامج التدريب لكلية الطب.

وأبان المهندس بترجي أن المشروع سوف يوفر ٣٤٠٠ وظيفة للشباب السعودي، مشيراً إلى أن هناك مستشفى خيرياً غير ربحي لدعم المشاريع الخيرية بالعاصمة المقدسة.

وقال إن هذا هو الوقت المناسب لوقوف رجال الأعمال في دعم دفة الاقتصاد الوطني وذلك لدعم المشاريع والاستثمار داخل أسوار البلاد في فترة الركود التي تشهدها بلاد العالم وهو عنصر هام في إنعاش روافد الوطن بمشاريع أكثر حيوية تعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن المعطاء.

وأردف بترجي أن هذا المشروع جاء استجابة لنداء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في تنمية الإنسان والمكان مبيناً أن تنمية أم القرى فرض عين على رجال الأعمال بما يحقق رؤية المملكة لعام 2030.

وأشاد المهندس بترجي بجهود أمانة العاصمة المقدسة في اعتماد المشروع الحيوي وسرعة استجابتهم وتراخيصهم والتي لم تستغرق سوى ٣ أشهر مضت، وختم بترجي حديثه بالقول إن الأعمال الإنشائية للمشروع بدأت منذ وقت مبكر هذا العام وسوف يتم تشغيل المدينة الطبية بعد ٣ سنوات من الآن.