٥٠٠ وظيفة نسائية في ملتقى التوظيف الأول بمكة

المواطن – مكة المكرمة

شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، متمثلاً في إدارة شؤون المرأة بمكتب عمل مكة، في ملتقى التوظيف الأول للسيدات والذي تنظمه كلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة، اليوم، بهدف المشاركة المجتمعية لتوطين الكوادر البشرية.

الجدير بالذكر أن الملتقى يستهدف خريجات الكلية والطالبات الخريجات من كافة المجتمع، كما شاركت فيه عدة جهات منها: غرفة مكة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الخطوط السعودية وفنادق هيلتون، بالإضافة إلى عدد كبير من شركات التوظيف.

يشار إلى أن الملتقى يهدف إلى إيجاد فرص وظيفية للمرأة وخاصة الفتيات الخريجات، حيث وفرت الشركات المشاركة أكثر من (٥٠٠) وظيفة برواتب مجزية لا تقل عن 3000 ريال.