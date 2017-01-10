10 أسباب وراء وصف 2016 بعام المعجزات الرياضية

المواطن – وكالات

يبدو أن عام 2016 سيحمل لقب عام المعجزات الرياضية، حيث توِّجَت فرق غير مرشحة ببطولاتٍ كبرى، ووقعت مفاجآت عديدة في جميع الرياضات، وهناك 10 نقاط تثبت هذا اللقب.

البرتغال تتوّج بلقبها الأول في كأس أمم أوروبا:

نجح المنتخب البرتغالي، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، في الفوز بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، كما هو اللقب الرسمي الأول في تاريخ المنتخب البرتغالي الذي هزم فرنسا في النهائي، بالرغم من أنه لم يكن مرشحًا للوصول إلى هذه المباراة النهائية ليورو 2016.

ليستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز:

فيما توّج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، وهو الأمر الذي كان أشبه بـ”المعجزة الكروية”، إذ لم يتوقع أحد فوز الذئاب بلقب “البريمييرليغ” الموسم الماضي وبفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، أرسنال، ما شكّل مفاجأة سارة في الأوساط الكروية الإنجليزية.

موراي يزيح ديوكوفيتش عن عرش التصنيف العالمي:

أما لاعب التنس الاسكتلندي أندي موراي فأنهى هيمنة الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للّعبة، وذلك بعد اعتلاء اللاعب الصربي الصدارة لفترةٍ طويلة بعد تراجع منافسه الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجير فيدرير، ليأتي موراي ويزيحه عن القمة ويحتل مكانه للمرة الأولى في تاريخه.

الأرجنتين تحقق كأس ديفيز للتنس للمرة الأولى في تاريخها:

فاز المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة “ديفيز” للتنس، بقيادة نجمه خوان مارتن دل بوترو، المصنّف 38 على العالم، بعد تراجعه الصادم في الترتيب العام في الآونة الأخيرة، لينجح منتخب “راقصي التانجو” بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي أخيرًا.

شارابوفا تتعرّض للإيقاف بسبب المنشطات:

تسبّبت قضية تعاطي لاعبة التنس الروسية، ماريا شارابوفا، للمنشطات وإيقافها لمدة عامين عن ممارسة كرة المضرب قبل أن تُخفّض العقوبة إلى 15 شهرًا، في دهشة العديد من جماهيرها ومحبي الكرة الصفراء على حدٍ سواء، لكن عقوبتها خُفّضت من قبل محكمة التحكيم الرياضي لتعود إلى ملاعب الكرة الصفراء في أبريل/ نيسان عام 2017.

أبو غوش يحقق الميدالية الأوليمبية الأولى للأردن:

فاز لاعب التايكوندو الأردني، أحمد أبو غوش، بالميدالية الذهبية الأولى للأردن في الألعاب الأوليمبية، بعد فوزه بذهبية أولمبياد ريو دي جنيرو، بوزن تحت 68 كيلوجرام، ليحقق إنجازًا تغنّى به الشارع الأردني لوقتٍ طويل خلال العام الحالي.

محرز أول لاعب عربي يتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي:

فيما حقق اللاعب الجزائري رياض محرز إنجازًا غير مسبوق بعد أن توّج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، ليكون بذلك أول لاعب عربي وجزائري يحقق هذا الإنجاز عبر التاريخ.

زيدان يحقق دوري أبطال أوروبا مع الريال لأول مرة في تاريخه كمدرب:

وأيضًا توّج النجم الفرنسي السابق والمدرب الحالي، زين الدين زيدان، بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بعد تسلّمه مهمة قيادة الكادر الفني للفريق بأقل من 5 شهور، ليهدي الفريق الملكي اللقب رقم 11 في تاريخه بالبطولة الأوروبية الأكبر على مستوى أندية القارة العجوز.

ميسي يعلن اعتزاله اللعب دوليًا ثم يتراجع:

ومفاجأة العام كانت اعتزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للّعب الدولي مع منتخب الأرجنتين بعد الهزيمة التي تلقّاها منتخب “التانجو” في نهائي النسخة المئوية لبطولة “كوبا أمريكا” بركلات الترجيح أمام منتخب تشيلي، قبل أن يتراجع عن قرار اعتزاله، وهو الأمر الذي لم يحدث طيلة مسيرة “البرغوث” مع منتخب بلاده.

“كاشيما أنلترز” يصبح أول فريق أسيوي يبلغ نهائي مونديال الأندية:

وأخيرًا، حقق فريق “كاشيما أنلترز” الياباني إنجازًا تاريخيًا بعد بلوغه المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، ليصبح أول فريق أسيوي يبلغ هذه المرحلة المتقدّمة من مونديال الأندية، منذ استحداثه عام 2000، قبل أن يخسر النهائي بـ 4 أهداف مقابل هدفين من ريال مدريد.