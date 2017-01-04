100 شكوى نصب واحتيال شهريًا عبر سماسرة الاستقدام من الفلبين

المواطن – الرياض

أكّدت السفارة السعودية في مانيلا أنها تتعامل شهريًا مع ما لا يقل عن 100 شكوى نصب واحتيال جرّاء التعامل مع سماسرة لاستقدام العمالة المنزلية من الفلبّين.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين عبد الله البصيري، في تصريحاتٍ صحفية، إن السفارة تتعامل شهريًا مع أكثر من 100 شكوى نصب واحتيال تعرّض لها بعض المواطنين السعوديين في الفلبين، وتمكّنت السفارة من إعادة أموال كبيرة لمواطنين قد تعرّضوا لمثل هذه المشاكل.

فيما كانت السفارة في مانيلا قد حذّرت، في وقتٍ سابقٍ اليوم، من التعامل مع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أو المكاتب الفلبّينية، أو الأفراد فيما يتعلّق باستقدام العمالة المنزلية، مؤكدةً أن الاستقدام يجب أن يتم عبر مكاتب الاستقدام في المملكة فقط.