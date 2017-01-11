11 جهة حكومية وخاصة تشهد اتفاقيات تأهيل خريجات العلوم.. غداً

المواطن – الرياض

تشهد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، غداً (الأربعاء)، توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة ببرامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم، بحضور 11 جهة حكومية وخاصة من أبرزها وزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومجلس الغرف التجارية، والقطاعات الصحية العسكرية، والمدن الطبية، والجامعات السعودية، وقطاعات صحية بالقطاع الخاص، وذلك في مقر الهيئة في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الزهيان، أن الهيئة تبنت إطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ برامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم في تخصصات الكيمياء الحيوية، والكيمياء، والأحياء، والأحياء الدقيقة بحيث تكون برامج التأهيل في مجالات تعقيم الأدوات الطبية وسحب الدم ومكافحة العدوى، والتي سوف يتلوها بإذن الله إطلاق المرحلة الثانية من المشروع بتقديم برامج تدريبية في تخصصات أخرى في المستقبل القريب.

وتستهدف هذه البرامج تأهيل خمسة آلاف من خريجات كليات العلوم حتى عام 2020م للعمل في القطاع الصحي مؤكداً حرص الهيئة على تهيئة الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها قبل الانخراط في العمل الصحي لرفع كفاءة ومأمونية القطاع، مشيراً إلى استمرار الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية في تطوير البرامج التدريبية بما ينعكس إيجاباً على المهن الصحية والمهن المساعدة لها.

وأشاد الزهيان، بهذا التجمع الكبير من القطاعات الحكومية والخاصة وعدد كبير من المنشآت الصحية الكبرى في المملكة.

وبيّن أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا ممثلة من أهم القياديين في عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لدراسة إعادة تأهيل خريجات التخصصات العلمية من كليات العلوم للعمل في المجالات الصحية أو الصحية المساعدة وبدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف).