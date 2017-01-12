12 معلومة عن #القرض_المعجل من الصندوق العقاري

المواطن – الرياض

تتّجه أنظار المواطنين صوب الصندوق العقاري للتنمية في انتظار البرامج التمويلية والقروض الجديدة التي سيعلنها، الأحد المقبل.

ويعتبر القرض المعجل من أبرز القروض التي يمنحها الصندوق العقاري للمواطنين الذين هم على قائمة انتظار القرض بالصندوق، ويرغب الاستعجال بالحصول على قرضٍ لشراء وحدة سكنية، والخروج من قائمة الانتظار لقرض الصندوق.

وتقدّم “المواطن”، فيما يلي، أشهر الأسئلة المتكرّرة:

ما هي نسبة التمويل على القرض المعجل؟

نسبة التمويل ٢.٢٥٪، وهي نسبة ثابتة مهما تغيّر سعر العقار، حيث تخصم من الراتب شهريًا، ثم يتم إيداع نسبة الربح للحساب شهريًا، أي أن العميل لن يتحمّل أي تكاليف للتمويل خلال ١٥ سنة، وبعد مضي ١٥ سنة، سيقوم العميل بسداد ١٪ من مبلغ التمويل للصندوق (٧٥٠٠٠ ريال) على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات.

كم هي مدة تسديد القرض المعجل؟

بحدٍ أقصى ١٥سنة للقرض المعجل، و٥ سنوات إضافية لتسديد رسوم القرض المعجل، ممّا يعني أن الإجمالي هو ٢٠ سنة.

كيف يُمكن سداد الأرباح؟

الفائدة تُسدّد بعد الانتهاء من سداد القرض إلى البنك (الذي يعد بدون فوائد، بمعنى أن آخر فوائده تسدّد عن طريق الصندوق)، حيث إنه لو افترضنا أن فترة السداد 15 سنة، فستبدأ سداد الفائدة خلال 5 سنوات، أي ابتداءً من السنة رقم 16 حتى السنة رقم 20.

هل يعني ذلك أن فترة سداد القرض والأرباح قد تصل، بحدٍ أقصى، إلى 20 سنة؟

نعم.

كم هي مدة تسديد الفوائد، ومتى يبدأ استحقاقها؟

مدة تسديد اﻷرباح المدعومة 5 سنوات، وتبدأ بعد الانتهاء من تسديد القرض، مع إمكانية السداد المبكّر.

كيف أتقدّم بطلبٍ للتمويل المعجل؟

لا يوجد تقديم طلب حاليًا، ولكن سيبدأ البرنامج بنظام الدعوات، أي أن البنك لديه قائمة من مستفيدي الصندوق، ويقوم بالاتصال على المستفيدين لكي يتم إجراء التمويل.

ما هي المدن المتوقّع أن تقدم خدمة القرض المعجل؟

المدن الرئيسية فقط، وهي: الرياض، وجدة، والدمام.

متى يتم الاستفادة من القرض المعجل في باقي المدن الأخرى غير الرياض، وجدة، والدمام؟

بعد مرحلة التجربة، والمتوقّع أن تستمر من 45 إلى 60 يومًا، سيتم تعميم الاستفادة من القرض المعجل على جميع مناطق المملكة.

ما هي فوائد القرض المعجل بالمقارنة مع القرض العادي؟

القرض المعجل هو قرض اختياري لمن هم في قائمة الانتظار فقط، وهو قرض مخفّض جدًا (مدعوم من الصندوق)، بحيث إن جل الفوائد تدفع من قبل الصندوق عن المواطن لتصبح الفائدة 1%.

كيف أعرف أنني مستحق للقرض المعجل؟

هناك بعض المعايير مثل الأسبقية والقدرة الائتمانية، وسوف يخبرك موظف الصندوق بالموافقة من عدمها.

هل أحصل على القرض المعجل من صندوق التنمية العقارية؟

لا، فصندوق التنمية العقارية يصدر لك خطاب موافقة مبدئية بعد التحقّق من معلوماتك في قائمة انتظار الطلبات، والمموّل العقاري هو من يصدر الموافقة النهائية ويمنحك القرض المعجل.

هل القرض مخصّص للوحدات الجاهزة للبيع، أو للأراضي، أو للبناء؟

القرض المعجل مخصّص فقط للوحدات السكنية الجاهزة، سواء شقة أو فيلا.