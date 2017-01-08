12489 طالباً وطالبة يستفيدون من “تكافل” بمكة

المواطن – مكة المكرمة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أعمال برنامج تكافل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437 – 1438 هــ، حيث بلـغت أعداد المستفيدين 12489 منهم 6629 طالبًا و 5860 طالبة بزيادة 2736 من الجنسين عن العام الماضي.

وبلغ إجمالي ما تم تسليمه للطلاب والطالبات 5744500 ريال بواقع 500 ريال لكل مستفيد، فـيما تتهيأ مؤسسة تكافل الخيرية لإيداع إعانات الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني في حسابات المدارس المشمولة.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد إبراهيم الثبيتي أن الإدارة حثت الطلاب والطالبات المشمولين ببرنامج تكافل بالصف الثالث المتوسط وجميع صفوف ومستويات المرحلة الثانوية بمضاعفة الجهد والجد والاجتهاد للحصول على جائزة تفوق للحاصلين على معدل دراسي 95 % فما فوق للصف الثالث المتوسط والأول الثانوي والمستوى الأول والثاني ” ثانوي مقررات”، والمعدل التراكمي 93% فما فوق للصف الثاني والثالث الثانوي والمستويات الثالث والرابع والخامس والسادس ” ثانوي مقررات”.