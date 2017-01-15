15 خبيرًا يناقشون 5 محاور تخص الزهايمر في مدينة الملك عبد العزيز

المواطن – الرياض

تجري الاستعدادات على قدمٍ وساق في الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث لمرض الزهايمر الذي سيحظى برعايةٍ كريمة من “الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود” الرئيس الفخري للجمعية، وذلك خلال الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 2 فبراير 2017م، لمدة 3 أيام متتالية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي البحثي والتقني (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية)، والشريك الاستراتيجي الصحي مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

ذكرت ذلك نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيسة اللجنة التنفيذية، ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر “الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود”، وقالت: “لقد حشدنا كل الطاقات، ووظّفنا كل الإمكانات المتاحة بالجمعية للاستعداد المبكّر لهذا الحدث العالمي، ولتوفير أكبر قدر من فرص النجاح له”، مشيرةً إلى أنه تم تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصّصة كل في مجال عمله.

وأضافت: “من المتوقع أن يحضر فعاليات المؤتمر أكثر من 500 مشارك من المتخصّصين والعاملين في المجال الصحي، كما سيتحدّث في المؤتمر أكثر من 15 من الخبراء المحليّين والإقليميّين والعالميّين، حيث سيناقشون 5 محاور رئيسية ومهمة، وهي: التدخّلات العلاجية المتاحة للمصابين بمرض الزهايمر، والدعم الاجتماعي والقانوني لمقدّمي الرعاية، والاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض والتعامل معها، وعوامل الخطر الجينية والبيئية المرتبطة بالمرض والتعامل معها، والنواحي الأخلاقية المرتبطة بالعمل مع المصابين بالمرض وأسرهم”.

كما أوضحت أن المؤتمر سيكون فرصة كبيرة لإبراز دور المملكة العربية السعودية، وما حقّقته من إنجازات عديدة على مختلف المستويات البحثية والعلمية خلال العقود الماضية، مؤكدةً على أن الجمعية ستعمل على تفعيل كل مخرجات المؤتمر، وتطبيقها على أرض الواقع في المجالات التي تخدم المستهدفين بها.

يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر قد نظمت، خلال الـ 6 سنوات الماضية، مؤتمرين دوليّين عن مرض الزهايمر، حيث تضمّن عددًا من المحاضرات، وورش العمل، وجلسات خاصة للمتحدّثين ناقشوا خلالها المستجدّات العالمية في مجال تشخيص وعلاج مرض الزهايمر، وأحدث العلاجات المتوفّرة عالميًا، وكيفية التعامل مع مريض الزهايمر من قبل الطبيب والأهل والبيئة المحيطة، كما أوحت نتائج الأبحاث -التي تمّت مناقشتها- بالتفاؤل بعلاج المرض، ولا سيما العلاج بالخلايا الجذعية التي ما زالت في طور التجارب، حيث تم الإجماع على أنها تبشّر بمستقبلٍ واعد في علاج الزهايمر.

ولمن يرغب في التسجيل بالمؤتمر على الرابط التالي: هنا.

كما أن المؤتمر يحظى باعتماد أكثر من 20 ساعة معتمدة من هيئة التخصّصات الطبية.