16 صورة من احتفالية تكريم “مكافحة المخدرات” للّواء العصيمي

المواطن – الرياض

أقامت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض حفل تكريم لمدير مكافحة المخدرات بالمنطقة سابقًا “اللواء سعود بن راشد العصيمي” يوم أمس، السبت، في نادي ضباط قوى الأمن، وذلك نظير عطائه، وجهده، وإسهاماته في مجال العمل الأمني وفي مجال مكافحة المخدرات بالمنطقة.



بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض المكلّف اللواء الدكتور “علي بن عبد الله الطيار” كلمةً رحّب فيها بالحضور في أمسيةٍ وصفها بأنها من ليالي الوفاء لأهل العطاء.



واستعرض الطيار أعمال وإنجازات اللواء العصيمي التي شغلها في عمله في الأمن العام ومكافحة المخدرات كضابط اتصال بمكتب الاتصال الدولي بدبي، ثم مدير لشؤون الضباط، ثم مدير للشؤون الإدارية والمالية، ثم مدير للشؤون الوقائية، ثم مدير للتحرّيات، ثم مدير مكافحة المخدرات بمنطقة جازان، حتى آخر محطاته المهنية كمدير لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، مثنيًا على جهوده المميّزة في خدمة وطنه، وعلى دماثة خُلقه طوال فترة عمله، وأوضح أنه زامل اللواء سعود في العمل.



كان العصيمي صاحب رسالة، وحضور، وحيوية، وعلاقات واسعة داخل مديرية مكافحة المخدرات وخارجها، حيث تقلّد أكثر من منصب في هذا القطاع، وكان صاحب قرار، ومبادرات، واقتراحات مستمرة أسهمت في تحقيق نجاحات في مجال مكافحة المخدرات بالمنطقة، وبتحقيق التوازن بين شقي العمل الميداني والوقائي، وبرُقي تعامله مع زملائه والجهات ذات العلاقة بمديرية المنطقة.



وبيّن اللواء الطيار أن العصيمي كان عونًا لزملائه الذين عمل معهم وزاملهم طيلة فترة عمله، وكان واحدًا من المخطّطين والمنفّذين الذين أسهموا في النهوض بالتطوير في مديرية الرياض والتحديث الذي صاحب الكثير من نشاطاتها.

وقال: “إن احتفالنا اليوم هو اعتراف منّا جميعًا بما قام به من جهودٍ وعطاءات متجدّدة طيلة عمله، وسجّل بكل اعتزاز وتقدير ما بذله من خدمات جليلة لمليكه ووطنه، ونحمد الله أن من مبادئ هذه البلاد، قيادةً وحكومةً وشعبًا، هو الوفاء والتقدير للمستحقين”.

وتابع: “في هذه الليلة، نكرّم أخًا وزميلًا عزيزًا عمل لسنوات طويلة في مجال العمل الأمني، ويطيب لنا -في هذا الصدد- أن نستذكر المسيرة الحافلة للمحتفى به، وإسهاماته في النهوض بأعمال مكافحة المخدرات بالمنطقة التي امتدت لمدة 4 سنوات تقريبًا، حيث شهدت خطوات تطويرية كبيرة”.



وأردف الطيار قائلًا: “إننا اليوم بتكريمنا لأحد رجال الأمن الذي قدّم خلاصة جهده ووقته خدمةً لهذا القطاع، وقال إننا بهذا نكرّم رجلًا من الروّاد الذين ترجّلوا عن صهوة العمل الأمني بعد سنوات حافلة من العطاء، ونستذكر بكل التقدير ما قام به من عطاءات وخدمات جليلة، مثمّنين عاليًا إسهاماته المميزة طوال فترة عمله، فكان بهذا قدوة حسنة ومثلًا يقتدى به”، واختتم كلمته للّواء سعود العصيمي كل التوفيق والسداد في قادم أيامه.



وألقى الشاعر بندر صنهات العتيبي قصيدةً شعرية بهذه المناسبة، حيث أثنى فيها على الخصال الحميدة للمحتفى به، ثم ألقى الشاعر سطام المطيري أخرى.



وبعدها، ألقى اللواء سعود بن راشد العصيمي كلمةً شكر فيها زملاءه لهذا التكريم والتقدير، وأوضح أنه خدم في المجال الأمني لمدة 34 عامًا قضاها في خدمة الوطن والمواطن، حيث قدّم فيها الكثير، لكن ما كسبه كان أعظم، وهذا التكريم في هذه الليلة هو ركن الشهادة المتين على ذلك.



وأكد اللواء العصيمي قائلًا: “اثنان لن يوفيهما الإنسان حقهما، هما الوالدين والوطن، فمهما بذلت لهما فلن تساوي شيئًا أمام بذلهما عليك، وكذلك الوطن الذي مهما تفانيت في خدمته والذود عنه فلن توفيه حقه، وهذا يعرفه كل من له وطن، ولكن ما عساي أن أقول ووطني أعظم وطن على كرتنا الأرضية، وللوطن نقول إذا غادرنا ثغرة من ثغورك فإنما هو تحولٌ لثغرٍ آخر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وبهذه المناسبة، يسرّني ويشرّفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد على ما تحقّق من إنجازٍ أمني مساء يوم السبت، ولما يقدمونه لخدمة الدين والمواطن من خيرٍ، وبذلٍ، وعطاء ممّا جعلنا ننعم برفاهية العيش الكريم، والأمن، والاستقرار”.



وأثنى على زملائه بعبارات الشكر والتقدير، حيث قال: “كلمة شكرًا لا توفيكم حقكم، لقد غمرتموني بهذا التكريم، وأثقلتم كاهلي بدينٍ كبير من الحب والوفاء”، موصيًا إياهم بمخافة الله تعالي، وببذل الغالي في الذود عن هذا الوطن مهما كان الثمن، لا سيما في مجال مكافحة المخدرات، ثم وجّه كلمةً لضباط الإدارات بضرورة تحفيز العاملين لما فيه خدمة الدين، ثم المليك والوطن.



ثم ألقى الشاعر بندر السليس قصيدةً أخرى، ثم عُرِض فيلم مختصر عن سيرة المحتفى به طوال 34 عامًا.



وفي نهاية الحفل، قدّم اللواء الدكتور علي الطيار درعًا تذكاريًا للّواء العصيمي باسم منسوبي المنطقة بهذه المناسبة، كما قدّمت دروع تذكارية للمحتفى به من عددٍ من الزملاء الذي حضروا التكريم، والعديد من المسؤولين، ومديري الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، وقد انصرف الجميع للعشاء الذي أُعد بهذه المناسبة.