17 ألف انتهاك شملت الأطفال والنساء ارتكبها الحوثيون في اليمن

المواطن – الرياض

وثَّق مرصد حقوقي يمني، أكثر من 17 ألف حالة ‏انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ‏خلال العام المنقضي، طالت المدنيين في عشرين ‏محافظة يمنية.‏

وأوضح، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق ‏الإنسان “رصد”، في نشرته الدورية، التي أصدرها ‏اليوم، وبثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن انتهاكات ‏لمليشيات حقوق الإنسان، تم رصدها خلال الفترة من ‏الأول من شهر يناير وحتى 31 من شهر ديسمبر للعام ‏المنقضي 2016م.‏

وأشار التحالف، إلى أن انتهاكات المليشيات تنوعت ما ‏بين القتل والإصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير ‏للممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً رصده ‏‏2466 حالة قتل ارتكبتها المليشيات بحق المناهضين ‏لها، إضافة إلى تسجيل 5092 عملية اختطاف طالت ‏المدنيين، بينهم 20 امرأة و118 طفلاً.‏

ووفقاً للنشرة، تصدرت محافظة صنعاء المرتبة الأولى ‏في قائمة المحافظات التي طالتها اختطافات المليشيات، ‏مسجلة 694 حالة اختطاف، تلتها محافظة البيضاء ‏بواقع 655 حالة، ثم محافظة أب، بواقع 539 حالة.‏

ودعا، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ‏المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية لحماية حقوق ‏الإنسان داخل البلاد وأعمال ما يلزم لحماية حقوق ‏المدنيين، حاثاً في الوقت نفسه مجلس الأمن على ‏الإسراع في تطبيق قرارته بحق اليمن لا سيما القرار ‏‏2216، وإلزام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على ‏وقف تلك الانتهاكات، والالتزام بقرارات الشرعية ‏الدولية ذات الصلة.‏

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