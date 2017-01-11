177 ألف حالة استغاثت بالهلال الأحمر ولم تتلق العلاج!

المواطن – أحمد المسعود

استجاب الهلال الأحمر السعودي خلال عام (1437هـ) لأكثر من (177987) حالة، ولم يقدم لها الخدمة الإسعافية لأسباب عدة خارجه عن الإرادة، والتي يأتي أبرزها رفض النقل والعلاج من قِبل الحالة نفسها، أو بلاغ كاذب، بالإضافة لإلغاء البلاغ من قِبل نفس المتصل، وهناك حالات تُنقل من قِبل جهة أخرى.

وحلت منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الأولى في عدد حالات الاستجابة بـ (58769) حالة، وجاءت منطقة الرياض ثانياً بـ (35194) حالة، وسجلت المنطقة الشرقية (24410) حالات و(17646) حالة للمدينة المنورة، فيما سجلت منطقة عسير (10705) حالات، فيما جاءت باقي المناطق أقل تسجيلاً لحالات الاستجابة، حيث سحلت القصيم (8560) وتبوك (5340) وجازان (5924) وحائل (3290) والباحة (3480) والجوف (2692) ونجران (2410) والشمالية (1563) حالة استجابة.

وجاء سبب رفض العلاج والنقل كأكثر الحالات الرئيسية في عدم تقديم الخدمة والذي بلغ (81288) حالة، فيما كان إلغاء بلاغ من قبل المتصل ثانياً بأكثر من (55101) حالة، فيما كانت هناك حالات تم نقلها من قبل جهة أخرى وقد بلغت أكثر من (17170) حالة، بالإضافة للبلاغات الكاذبة والتي بلغت (2927) حالة، ومن ضمن الأسباب التي لم يتم تقديم خدمات إسعافية مشاركات جهات أخرى مع الهلال الأحمر والتي بلغت (6135) حالة، وتعثر وصول للحالة والتي بلغت (858) حالة، وأكثر من (16532) حالة لأسباب أخرى والتي يأتي من ضمنها المشاركة في الفرضيات التي تقام بين الحين والآخر للهلال الأحمر، أو مشاركة مع جهات حكومة ومؤسسات خاصة.