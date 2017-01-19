19 مليون في حسابات المستفيدين بتعليم القنفذة

المواطن - عبدالله النخالي - القنفذة

أنهى تعليم القنفذة تحويل 19 مليون في حسابات المستفيدين من متقاعدين وطلاب، وأجور دور، وميزانية تشغيلية لنظافة المدارس.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بتعليم القنفذة يوسف الفقيه، حيث ذكر أن المبالغ تم توزيعها على النحو التالي:

7 ملايين نهاية خدمة للمتقاعدين.

11 مليون مكافآت لعشرة آلاف طالب وطالبة.

1 مليون استحقاق أجور الدور.

وأضاف أنه تم رفع قرابة عشرة ملايين ريال ميزانية تشغيلية لنظافة المدارس للفصل الثاني.

ونوه مدير التعليم بالدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من حكومتنا الرشيدة، كما شكر مدير التعليم الموظفين القائمين على ذلك من أقسام الموظفين والمالية وخدمات الطلاب والصندوق وبمتابعة من مدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ مرعي الحازمي ومساعده عمر باوهاب، متمنياً للجميع التوفيق.



