19 وظيفة شاغرة للرجال بشركة “عِلم” في #الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة “عِلم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (19) وظيفة شاغرة للرجال بعدة مجالات، لحملة درجة الماجستير والبكالوريوس، بمسمى: “مهندس التطبيق – رئيس قسم تحليل الأعمال – مهندس معلومات – مطور مايكروسوفت نت – مطور مايكروسوفت بوينت – رئيس فريق ضمان الجودة – مهندس الأمن – كبير محللون النظام – مدير مشروع تقنية المعلومات البنية التحتية – كبير مسؤولي قواعد البيانات أوراكل – مدير قاعدة بيانات – مدير قسم نظم – مدير أول البرامج – مدير قسم الشبكة – مهندس أول شبكة الأمن – ضابط العمليات ومراقب الأمن – محلل أمن المعلومات – مستشار أمن المعلومات – مساعد محلل”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءاً من اليوم الخميس الموافق 12 يناير 2017م.

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