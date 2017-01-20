20 ألف نسخة للتعريف بفعاليات مهرجان محايل أدفأ

المواطن- حسان الصالحي- محايل عسير

اعتمد محافظ محايل ورئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحايل، محمد بن سعود المتحمي، دليل فعاليات مهرجان محايل أدفأ لهذا العام 1438 هـ، حيث تم إصدار 20 ألف نسخة من دليل فعاليات مهرجان محايل أدفا، وسيتم توزيعها بالتعاون مع 4 فرق تطوعية في كل محافظات المنطقة، وهم: فريق خادم وطن، وفريق “متّحدون” عسير، وفريق إرادة التطوعي، وفريق شباب محايل التطوعي، وذلك بإشراف المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة عسير.

وينطلق المهرجان بمحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري، عضو هيئة الإفتاء بمنطقة عسير، يوم الخميس المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد الأميرة العنود.

ويحفل المهرجان، هذا العام، بالعديد من البرامج والفعاليات السياحية المستحدثة والمبتكرة، وسيمكّن دليل الفعاليات الزائر من التعرّف على المواقع السياحية، بالإضافة إلى الفعاليات وموقع إقامتها التي تلبّي رغبات فئات المجتمع.

وأكد المتحمي حرص اللجان المشرفة على المهرجان بتطوير نسخة هذا العام، واستغلال المقومات السياحية التي تتميّز بها المحافظة بما يواكب رؤية المملكة 2030م، والتركيز على مضاعفة الجهود، وتحسين مستوى الخدمات لجذب السائح، كونها تحقّق تنمية اقتصادية في المواقع المستهدفة، كما ستوفّر الفرص الوظيفية، فضلًا عن جعل المحافظة هدفًا حقيقيًا للمستثمر في القطاع السياحي.

وأشار المتحمي إلى أنهم يحرصون على الخروج بموسمٍ سياحي ناجح، حيث يهتم بتحقيق رغبة الزوّار من خلال إقامة فعاليات تضع في الحسبان مختلف شرائح المجتمع، مع تسخير الإمكانات لإنجاحه وإظهاره بالشكل اللائق.



