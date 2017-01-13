200 دورية مرور لمراقبة حركة السير أيام الاختبارات في بريدة

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

عقدت إدارةُ مرور منطقة القصيم اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة العامة للتعليم في القصيم، مؤخراً، وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات والمهام التي تساهم في ضبط وتيسير حركة السير أيام اختبارات الفصل الأول، للعام الدراسي الحالي 1438هـ.

واستعرض مدير مرور منطقة العميد عبدالله بن ناصر المحترش، ومدير عام تعليم القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان، آلية تطبيق تلك الإجراءات.

وأسفر الاجتماع عن تسخير ما يقارب 200 دورية مرور رسمية وسرية لمتابعة المدارس الثانوية والمتوسطة للبنين والبنات التابعة للإدارة العامة، بهدف التهيئة الميدانية التي تسهِّل وتؤمِّن مزيداً من الفرص المساعدة على إتمام فترة الاختبارات بعيداً عن المخالفات أو الحوادث المرورية، التي تنعكس سلبياً على وجود الطلاب والطالبات في قاعات الاختبار في الوقت المحدد.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ خطط تتضمن التشديد على عدد من الإجراءات الميدانية التي تكفل تأمين أجواء وظروف أيام الاختبارات، كالحرص على عدم إخراج الطلاب بين فترتي الاختبار، وحصر المدارس التي تحتاج إلى رعاية أكثر، وإبلاغ المرور بذلك.

وقال مدير مرور منطقة القصيم العميد عبدالله المحترش: إن الإدارة خصصت عدداً من الدوريات السرية للمرور على مدارس البنين والبنات طوال فترة الاختبارات للحد من ظاهرة التفحيط والمخالفات أو الحوادث المرورية التي تصاحب الاختبارات كظاهرة سلبية في كل عام، بالاضافة بتكليف عدد من الضباط لمتابعة الحركه المرورية في الطرق والميادين العامة في مدينة بريده وكافة محافظات المنطقة.

وبين بأنه تم توجيه مدراء الشعب ورؤساء الأقسام بكافة محافظات القصيم بتحديد خطط السير أثناء فترة الاختبارات أمام مدارس البنين والبنات والطرقات العامة.

وأهاب “المحترش” بالطلاب أن يحرصوا على إتباع أنظمة المرور والتقيد بالقوانين حتى لا يكونوا عرضة للحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها كثير من الأبرياء، مشيراً إلى ضرورة المتابعة من قبل أولياء الأمور على أبنائهم وإبعادهم عن أماكن التجمعات الشبابية المشبوهة.

واختتم بأن هذه الخطط تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز -أمير منطقة القصيم- وذلك حرصاً على الطلاب والطالبات وبمتابعة من مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني.