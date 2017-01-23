23 ألف مريض يستفيدون من خدمات “إحالتي” بصحة المدينة

المواطن – المدينة المنورة

نجحت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة بإدارة التنسيق الطبي وأهلية العلاج، في التنسيق بين المرافق الصحية المختلفة لأكثر من 23000 مريض، بحسب آخر إحصائية تمت للبرنامج.

وأوضح مدير البرنامج بصحة المدينة “فهد العنزي” أنه قد تم إدراج المستشفيات الخاصة ومستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز للحرس الوطني بالمدينة بالإضافة إلى مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة ضمن برنامج “إحالتي” الإلكتروني، وأضاف بأنه جارٍ العمل على إدخال المراكز الصحية ومستشفى الهيئة الملكية بينبع.

وفي نفس السياق فقد قام البرنامج خلال العام المنصرم بإنقاذ (932) حالة داخل وخارج منطقة المدينة المنورة بينما بلغت نسبة القبول 97%، وقد بلغ عدد الحالات الطارئة (10756) حالة، وعلى صعيد التنويم بلغ عدد الحالات (6953) حالة و(5320) حالة للعيادات الخارجية.

ويتميز برنامج “إحالتي” بتقديم المشورة الطبية ودراسة حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر جميع الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى من منشأة طبية لأخرى مع تقديم بيانات دقيقة عن المريض؛ مما يوفر على المراجعين عناء التنقل بين المرافق الصحية.

الجدير بالذكر أنه سوف يتم إطلاق النسخة الجديدة من برنامج “إحالتي” خلال الأيام المقبلة، والتي ستشهد تطوراً ملحوظاً على نطاق الآلية المتبعة في عملية نقل الحالات بين المستشفيات الحكوميات والخاصة بالإضافة إلى المراكز الصحية.