230 وظيفة توفرها تقنية الدمام لخريجيها

المواطن _ الدمام

نظمت الكلية التقنية بالدمام، ممثلة في وحدة شؤون الخريجين، ملتقى التوظيف الثالث 2017 وذلك برعاية عميد الكلية أحمد بن عبدالكريم الثنيان.

وشارك في الملتقى 11شركة ومؤسسة وهي شركة ستار المحدودة وشركة أبناء عبدالله الشويعر للمقاولات والشركة العربية السعودية وشركة ال ان تي الكهربائية والأتوماتيكية، وشركة كوكاكولا وشركة رضايات وشركة تينارس العربية وشركة محولات الطاقة وشركة اليمني للسيارات والشركة الشرقية للتعهدات وشركة أنظمة التحكم الخليجي، وذلك بإجمالي الفرص الوظيفية للدبلوم والبكالوريوس التقني 230 وظيفة، شارك في إعدادها كل من صالح بشير الدوسري وحمد العنزي وعبدالله العلوي وفريق الجوالة برئاسة عادل بوحسون.

وقال مدير وحدة شؤون الخريجين عبدالعزيز بن يحيى اليحيى: إن البرنامج يهدف إلى المساهمة في توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل والمساهمة في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل القوى العاملة، وإيجاد فرص وظيفية للخريجين تتلاءم مع قدراتهم وتخصصاتهم وربط الكلية بالقطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص وقيادات الكلية وتعريفهم بالإمكانات المتاحة وتقديم دورات للباحثين عن العمل في السيرة الذاتية من خلال دورة التأهيل الوظيفي بإيجاد فرص وظيفية لكل خريج.

وفي نهاية الملتقى سلم وكيل الكلية لشؤون الخريجين عبدالله الهزاع شهادات الشكر والتقدير لجميع المنشآت المشاركة في الملتقى.

وفي ختام اللقاء عبر اليحيى عن شُكره وتقديره لجميع الشركات المشاركة في اللقاء، وكذلك لعمادة الكلية وقسم التوجيه والإرشاد ممثلة في مديرها سعد العويس وعبدالله الدهيش على ما قاموا به من جهود في إبراز هذه المناسبة.