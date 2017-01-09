2545 مصاباً و999 متوفى و486 ألف مخالفة مرورية بعسير خلال عام

المواطن – سعيد أل هطلاء – عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة، مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي ومدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد عبدالله بن عايض بن حويز.

وأشاد سمو أمير منطقة عسير خلال اللقاء بجهود رجال المرور في المنطقة، مشدداً سموه على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية في سبيل خفض معدل الحوادث والمخالفات المرورية.

واحتوى التقرير على شرح مفصل عن عمل إدارة المرور بالمنطقة لعام 1437 هـ حيث شمل على الأعمال الميدانية والأعمال التنسيقية والخدمات الإلكترونية والأعمال التوعوية، إضافة إلى الإحصاءات للعام المنقضي حيث بلغ عدد المصابين جراء الحوادث المرورية 2545 مصاباً و999 متوفى، وتم ضبط 486558 مخالفة، وبلغ مجموع المخالفات المسجلة على نظام باشر 25389 مخالفة، كما اشتمل التقرير على عدد من الصور للأعمال التوعوية والتثقيفية للمجتمع.