270 وظيفة شاغرة للرجال بالقطاع الخاص في #الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توافر 270 وظيفة شاغرة للرجال، في شركتين بالقطاع الخاص “معهد عبدالمحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي – أسواق التميمي”، لحملة شهادات المتوسطة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس، وفق مسميات الوظائف التالية:

1- معهد الحكير/ وظائف فندقية: (تدريب 6 أشهر منتهية بالتوظيف، مع مكافأة 4 آلاف ريال خلال فترة التدريب، عقد مع الشركة مع بداية الدورة التدريبية).

2- وظائف أسواق التميمي: (محاسب – حارس أمن – محاسب زبائن).

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 16 / 1 / 2017م، ولمدة يومين، عند الساعة العاشرة صباحاً.

وأشارت الغرفة إلى أن التقديم يتم عن طريق تعبئة نموذج طلب توظيف عبر الرابط التالي من هنا