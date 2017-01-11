270 وظيفة شاغرة للرجال بالقطاع الخاص في #الرياض

270 وظيفة شاغرة للرجال بالقطاع الخاص في #الرياض

2017/01/11
الساعة 5:36 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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غرفة الرياض 270وظيفة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توافر 270 وظيفة شاغرة للرجال، في شركتين بالقطاع الخاص “معهد عبدالمحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي – أسواق التميمي”، لحملة شهادات المتوسطة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس، وفق مسميات الوظائف التالية:

1- معهد الحكير/ وظائف فندقية: (تدريب 6 أشهر منتهية بالتوظيف، مع مكافأة 4 آلاف ريال خلال فترة التدريب، عقد مع الشركة مع بداية الدورة التدريبية).

2- وظائف أسواق التميمي: (محاسب – حارس أمن – محاسب زبائن).

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 16 / 1 / 2017م، ولمدة يومين، عند الساعة العاشرة صباحاً.

وأشارت الغرفة إلى أن التقديم يتم عن طريق تعبئة نموذج طلب توظيف عبر الرابط التالي من هنا

 

غرفة الرياض 270وظيفة


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