28 ألف طالب وطالبة يتوجهون غدًا لأداء الاختبارات بالقنفذة

المواطن – عبدالله النخالي – العرضيات

يتوجه قرابة ٢٨ ألف طالب وطالبة بإدارة تعليم القنفذة صباح غد الأحد إلى مقاعد الاختبارات في مختلف مدارس الإدارة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام، تحت إشرافٍ تربويٍ من معلميهم ومتابعة من المشرفين والمشرفات .

وأوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي أن الإدارة أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، وسط أجواء تربوية مثالية، مؤكداً ضرورة بذل الجميع للجهد المطلوب والتكاتف في سبيل توفير بيئة مناسبة لهم ، انطلاقاً من حرص الإدارة على تذليل الصعوبات كافة، وتهيئة الظروف لتأدية اختباراتهم بيسر وسهولة، والعمل كفريق واحد طوال فترة الاختبارات.

وحث الزاحمي الإشراف التربوي ومكاتب التعليم على متابعة الاختبارات والعمل على مراعاة تنفيذ خطط العمل الزمنية المعدة، من خلال المتابعة الميدانية من جميع المشرفين التربويين والمشرفات التربويات، إلى جانب الزيارات الميدانية من قِبل القيادات التعليمية ومديري المكاتب للوقوف عن كثب على سير أداء هذه الاختبارات.

ومن جانب آخر أجمع المساعد للشؤون التعليمية، والمساعد للشؤون المدرسية وكذلك المساعدة للشؤون التعليمية على أنه تم التأكيد على جميع المدارس بالالتزام بتسجيل كافة نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول عن طريق النظام المركزي نور، وأن المدارس اتخذت جميع التدابير اللازمة بشأن توعية الطلاب والطالبات بأهمية احترام الكتب المدرسية، وعدم رميها، ووجوب المحافظة عليها.

