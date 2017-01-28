28 فبراير موعداً لافتتاح #أبها_عاصمة_السياحة_العربية

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

أعلن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017م، المهندس محمد العمرة، اعتماد 28 فبراير المقبل موعداً لحفل الافتتاح على بحيرة السد.

جاء ذلك، بعد وقوف ممثلين من جهتين حكوميتين، على موقع الحفل، ظهر اليوم الاثنين، وهم: وكيل أمين المنطقة للأراضي والمساحة، المهندس محمد أحمد ومدير عام الخدمات والصيانة بالأمانة، المهندس عبدالكريم أبوخرشة (عن أمانة المنطقة)، والمقدم سعد آل منشط (عن الدفاع المدني)، بالإضافة إلى مدير التسويق والبرامج بفرع هيئة السياحة والتراث رئيس لجنة البرامج والفعاليات في المناسبة مشبب القحطاني، ومدير عام الشركة الوطنية للسياحة “سياحية” المهندس صالح قدح، وفريق عمل الشركة المنظمة.

وقال العمرة، في تصريح صحفي: “بعد نهاية الاجتماعات المتوالية مع الشركة المنظمة، فإن الأخيرة استلمت موقع الحفل إيذاناً بانطلاق أعمالها فيه، بما في ذلك المنصة والمدرجات وشاشات العرض والنوافير الراقصة والتقنيات المستخدمة للحفل وتجهيزات مسرح الحفل‪ وغيرها.

وأضاف أن كل الترتيبات التي تتم بإشراف رئيس اللجنة العليا للمناسبة سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الذي وجه بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه فريق العمل؛ كي يظهر الحفل بالشكل اللائق، باعتبار أن أبها تمثل الوطن على مستوى العالم العربي.