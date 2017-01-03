3 صور لترامب أثناء اتصاله بالملك سلمان

المواطن - عبد الرحمن دياب

نشر مراسل قناة “سي بي اس” الأمريكية، في البيت الأبيض، مارك كنولير، صورًا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أثناء مكالمته مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وغرد مارك كنولر، عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي، واصفا أجواء المكالمة، حيث قال “إذا نظرنا إلى الوراء من خلال نافذة المكتب البيضاوي نرى ترامب يتحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان”.

وتابع في تغريده أخرى: “أيضا واضحة في المكتب البيضاوي، مستشار الأمن القومي مايك فلين وكبير مستشاريه وابنه في القانون جاريد كوشنر”.