3 طلقات وقنبلة دخان أمريكية تجاه زوارق إيرانية بمضيق هرمز

المواطن – وكالات

أطلقت مدمرة أمريكية عدة طلقات تحذيرية على زوارق تابعة للبحرية الإيرانية بعد اقترابها من مضيق هرمز.

وأطلقت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية ثلاث طلقات تحذيرية على أربعة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، بعد اقترابها بسرعة كبيرة منها في مضيق هرمز.

وبحسب “رويترز” فإن المدمرة ماهان اتصلت لاسلكيا بالزوارق لكنها لم تستجب لمطالب بتخفيض سرعتها.

وأطلقت المدمرة الأمريكية طلقات تحذيرية فيما أسقطت طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية قنبلة دخان، بعد أن اقتربت الزوارق الإيرانية لمسافة 800 متر من ماهان، التي كانت ترافق سفينتين أمريكيتين أخريين.